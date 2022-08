En Donneschdeg de Moien ass den neie President vun der Fédération Luxembourgeoise de l'Alimentation et de la Distribution eisen Invité vun der Redaktioun.

Liwwerenkpäss, extrem héich Energiepräisser, Inflatioun an den Drock ze liwweren a gläichzäiteg ze spueren.

Wéi geet et dem Secteur vun der Liewensmëtteldistributioun an dëse schwéieren Zäiten? Wou a wéi ka gespuert ginn? Ginn d'Präisser vun de Liewensmëttel nach weider an d'Luucht? A wéi kuckt een op den nächste Wanter?

Dat froen mer en Donneschdeg de Moien de Georges Eischen. Den neie President vun der Fédération Luxembourgeoise de l'Alimentation et de la Distribution a Gerant vun der Provençale ass géint 10 op 8 eisen Invité vun der Redaktioun.

