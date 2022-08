En Dënschdeg de Moie war den LSAP-Fraktiounspresident a President vun der aussepolitescher Chamberkommissioun eisen Invité vun der Redaktioun.

Et ass wichteg, dass d'Regierung decidéiert huet, nach eng Tripartite anzeberuffen a mir hunn elo e bësse Preparatiounszäit, déi sollte mer eis och ginn. Et wier wichteg, dass all d'Acteuren déi nämmlecht Aschätzung deelen, well just esou kéint een och zesumme Léisunge fannen. Dat sot den Yves Cruchten en Dënschdeg de Moien als eisen Invité vun der Redaktioun.

"Fir mech ass et wichteg datt bei enger Tripartite datt am Ufank de Constat gedeelt gëtt, datt d'Aschätzung vun der Situatioun vu jidderengem gedeelt gëtt. Well dann fannen mer och Léisungen."

Den LSAP-Fraktiounschef a President vun der aussepolitescher Chamberkommissioun um Krautmaart wëll "iwwerhaapt näischt ausschléissen" a punkto Indextranchen. Säi Bauchgefill géif him soen, dass een och d'leschte Kéier net wäit ewech vun engem Accord war, dee vu jidderengem matgedroe gi wär, mee dass et un Zäit gefeelt huet. Hien hofft, dass dat dës Kéier anescht ass. Et sollt een och net Mesuren aus der leschter Tripartite eenzel kucken a bewäerten, mee et als Ganzt gesinn, sou den Invité. Den Index-System wier ëmmer nach déi Bescht Äntwert op d‘Problemer vum Kafkraaftverloscht. Hie wéilt awer der Tripartite net virgräifen, sou den Yves Cruchten.

"Meng Generatioun huet nach keng esou grouss Onsécherheet am internationalen Kontext kannt, wéi mir se aktuell erliewen", sou den LSAP-Fraktiounspresident. Virun 3 Joer hätt hie sécher een aneren Discours gehalen, ma elo wier ee voll an der Spiral vun der Oprëschtung an der Militariséierung dran an d'Relevanz vun enger NATO hätt sech nees gewisen. Dës Evolutioun wier ze bedaueren.

"D'NATO ass déi di eis an engem Bündnis hält an eis Auszegrenzen schützt. Et ass ze bedaueren datt et sou komm ass. Et ass villes futti gemaach ginn wéi Russland d'Ukrain Ufank vum Joer ugegraff hunn. Ech mengen vill Leit sinn sech net bewosst, wat dat fir Implicatiounen nach wäert hunn."

A punkto Mali sot den Yves Cruchten, dass Lëtzebuerg do engagéiert ass als Member vun internationalen Organisatiounen an als faire Partner misst een déi Decisiounen, déi do geholl ginn, matdroen. Ma och am Mali hätten d'Russen hir Fanger am Spill an et sollt een hinnen den Terrain net fräi iwwerloossen. Anerersäits misst een d'Land och net ëm all Präis verdeedegen, besonnesch wann déi aktuell Regierung do keng verlässlech Partner wieren, sou den President vun der aussepolitescher Kommissioun an der Chamber.

