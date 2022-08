Dat sot de Chef vum Service Espace public, fêtes et marchés vun der Stad Lëtzebuerg. Hie war e Freideg eisen Invité vun der Redaktioun.

Wéi wëll een dëst Joer op der Fouer Energie spueren a wéi trëfft d'Präisdeierecht d'Evenement? De Chef vum Service Espace public, fêtes et marchés vun der Stad Lëtzebuerg, de Laurent Schwaller, war e Freideg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

E Freideg ass den Optakt vun der Fouer. Bis Ufank September ginn eng 2 Millioune Visiteuren um Glacis erwaart. Fir vill Attraktiounen, Iessstänn a Gedrénks ass gesuergt. Ma och déi grouss Party gëtt net vun der allgemenger globaler Situatioun verschount. D'Präisdeierecht trëfft och eng Fouer. D'Stad Lëtzebuerg huet dofir schonn de Forainen d'Standgebüren nogelooss. "Mir sinn a Gespréicher mat de Forainen, datt d'Präisser net pro forma an d'Luucht ginn", seet de Laurent Schwaller. Et misst ee sech awer bewosst sinn, datt een dacks nach d'Präisser vun 2019 am Kapp huet. Zanterhier wieren dës och esou schonn an d'Luucht gaangen.

Käschten aspueren, kann dann och, andeems Energie gespuert gëtt. Net eréischt zanter der Energiekris géing ee sech awer mam Sujet Energiespueren op der Fouer beschäftegen, betount de Fouermeeschter. Et hätt een an de leschte Jore schonn all d'Beliichtung op LED ëmgestalt. Covidbedéngt wieren d'Forainen och manner gereest. Ma och si hätten en Interêt drun, sou mann wéi méiglech ze verbrauchen. De Verbrauch vun der Fouer um Landesverbrauch gekuckt, wier awer kleng, sou de Laurent Schwaller. De Stroumverbrauch léich bei ënner 0,2 Promill vun dësem. Beim Waasser bei 0,1 Promill a beim Gas manner wéi 0,01 Promill. Et wier e Verbrauch wéi 230 Menagen.

Duerch d'Ewechfale vun der fräier Nuecht dëst Joer, géing och Energie gespuert ginn. Ma dat wier awer net de Grond gewiescht, wisou dëst Joer schonn um 1 Auer nuets d'Luuchten ausginn. "Wann ee bis 1 Auer nuets net op Attraktioune war oder säi Béierche gedronk huet, säi Fësch giess huet, da brauch een et och net méi", seet de Fouermeeschter. Wann een eng Stonn éischter géing ophalen, géing ee Käschten a Misär mat verschiddene Leit spueren. Och zum Beispill Pompjeeën, Police a Sécherheetspersonal kéinten dann éischter ophalen.

Iwwert d'Sécherheet vun de Spiller misst ee sech da keng Suerge maachen. Dës wieren all gepréift a vun Luxcontrol, der zoustännegen Instanz, ofgeholl ginn.

