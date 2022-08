E Méindeg de Moie war den Directeur adjoint vum Waasserwirtschaftsamt eisen Invité vun der Redaktioun.

Et ass eng Situatioun, déi mer esou bis ewell ganz rar gesinn hunn. 2018 war et och dréchen, mä do hu mer déi niddreg Peegele vun de Baachen an de Flëss u sech elo eréischt am Spéitsummer festgestallt, an dat huet sech dunn an den Hierscht mat eragezunn, wouropper ee sech deemno och dëst Joer misst astellen.

Dat sot de Luc Zwank, den Directeur adjoint vum Waasserwirtschaftsamt, als eisen Invité vun der Redaktioun.

Eis Drénkwaasserversuergung wier awer net direkt duerch d’Peegelstänn betraff.

De Message, kee Waasser onnéideg ze verbëtzen, gëllt awer weider. D’Phase de vigilance mat Verbueter ass zwar annuléiert, kéint awer nees spillen, wann d’Vakanz bis eriwwer ass, an d’Leit nees all doheem sinn, an d’Chantieren och nees ugelaf sinn.

Déi aktuell Dréchent huet iwwerdeems och als Impakt, dass de Buedem bis an eng wäit Déift eran immens dréchen ass, wat derzou féiert, dass, och wann et bis reent, d’Waasser net gutt versickere kann. Bei engem Staarkreen-Phänomeen wieren do dann Iwwerschwemmungen net auszeschléissen.

Invité vun der Redaktioun: Luc Zwank

