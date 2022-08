En Dënschdeg de Moien ass den LCGB-President eisen Invité vun der Redaktioun.

Eng Indextranche gouf no den Decisiounen an der Tripartite ewell verréckelt, mee wat geschitt mat den nächsten Tranchen, déi vläicht nach dëst Joer erfalen? Am Virfeld vun enger méiglecher nächster Tripartite am Hierscht gesäit d’Regierung um Mëttwoch d’Gewerkschaften an d’Patronat getrennt vuneneen.

Mir schwätze mam President vum chrëschtleche Gewerkschaftsbond, dem Patrick Dury, iwwer d’Fuerderungen vun de Gewerkschaften.

Wann déi nächst Tranchen nees verréckelt ginn, da bis wéini? Oder awer annuléieren? Wat ass realistesch? Den Interview mam Invité vun der Redaktioun Patrick Dury héiert Dir wéi gewinnt um 10 op 8 live hei op der Antenne.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.