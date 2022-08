E Mëttwoch de Moien ass de President vun der Union des Entreprise Luxembourgeoises (UEL) eisen Invité vun der Redaktioun.

Wéi geet d'Patronat an d'Eenzelgespréicher mat der Regierung en Vue vun enger méiglecher weiderer Tripartite an den nächste Wochen? Dat froe mer de Moien de President vun der UEL Michel Reckinger géint 10 op 8. Hien ass nom Patrick Dury vum LCGB en Dënschdeg, eisen Invité vun der Redaktioun.

Wéi e Bild wäert d'Unioun vun den Entreprisen den zoustännege Ministeren zeechnen a wéi schwiereg gëtt et op e gemeinsamen Nenner ze kommen? Alles Froen un eisen Invité Michel Reckinger, deen en Donneschdeg Rendez-vous fir éischt Eenzelgespréicher bei der Regierung huet.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.