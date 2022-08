En Donneschdeg de Moie war d'Direktesch vum Departement Aide et Santé sociale vum Roude Kräiz eis Invitée vun der Redaktioun.

Den Ënnerscheed par rapport zu soss ass deen, dass nach ni esouvill Leit beieneen heihinner komm sinn. Dat sot d'Nadine Conrardy vun der Croix-Rouge en Donneschdeg de Moien als eis Invitée vun der Redaktioun. 4.500 ukrainesch Flüchtlinge sinn zanter dem Ufank vum Ukrain-Konflikt an de Grand-Duché komm.

Den ONA hat decidéiert, dass extra Strukturen hu missen opgemaach ginn, fir déi grouss Demande bewältegt ze kréien. D'Solidaritéit wier awer och grouss gewiescht, an et hätte sech ganz vill privat Stéit gemellt, fir Leit bei sech opzehuelen. Dat wier och nach ëmmer esou, och wann een et manner an der Ëffentlechkeet géif mierken, seet d'Nadine Conrardy. Wéi laang d'Leit kënnen hei bleiwen, géif och vun der EU-Decisioun ofhänken, wat hire Statut ugeet. Bis d'Fréijoer d'nächst Joer leeft hire spezielle Status jo. Wat de Krich méi laang dauert, dierft deen Datum awer sécherlech verlängert ginn.

Invité vun der Redaktioun: Nadine Conrardy

