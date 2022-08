E Méindeg de Moien ass de President vun der ULAV eisen Invité vun der Redaktioun.

De ländlechen a lokalen Tourismus boomt. No der Pandemie hunn awer och Reesen an d’Ausland nees zougeholl, mee d’Tendenz ass: et geet manner wäit.

Fir d’Reesagencë war d’lescht Joer nach ëmmer kee gutt Joer, ma wéi gesäit et dëst Joer aus? Dat froe mer de President vun der ULAV, der Unioun vun de Lëtzebuerger Reesagencen e Méindeg de Moien hei op RTL.

Mam Fernand Heinisch schwätze mer och iwwert de Geschäftstourismus an doriwwer, wéi d’Reesagencë mat der digitaler Konkurrenz Eens ginn. Den Interview mam Invité vun der Redaktioun ass wéi gewinnt géint 8.10 Auer.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.