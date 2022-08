En Dënschdeg de Moien ass de President vun Eurosolar a Co-President vun de Stater Gréngen eisen Invité vun der Redaktioun.

Nach ni gouf esou vill Solarenergie hei am Land produzéiert. Engersäits wéinst der viller Sonn dëse Summer, mee och well méi Photovoltaikanlagen installéiert goufen. Trotzdeem deckt Solarenergie just e klengen Deel vum gesamte Verbrauch. Ass nach méi dran? Wéi ka Photovoltaik nach méi séier an einfach deployéiert ginn? Ënnert anerem dat froe mer de President vun Eurosolar a Co-President vun de Stater Gréngen, de Paul Zens. Hien ass ëm 10 op 8 Invité vun der Redaktioun hei op RTL.

