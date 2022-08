E Mëttwoch de Moien ass den Direkter vun der FEDIL, der Stëmm vun der Lëtzebuerger Industrie, eisen Invité vun der Redaktioun.

Den héije Gaspräis ass och e Mëttwoch Thema am Interview mam Invité vun der Redaktioun. Mir solle jo all Energie spueren.

Wéi vill kann d'Industrie spueren? Rechent ee mat Engpäss? Hu scho Betriber misse méi lues maache wéinst den héijen Energiepräisser? Wat erwaart ee sech vun der Regierung?

Dat froe mir de René Winkin, Direkter vun der Fedil live géint 10 op 8 am RTL-Studio.

