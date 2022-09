Dat sot den ADR-Politiker en Donneschdegmoien am Kontext vum Tankrabatt an den héijen Energiepräisser. Hie war eisen Invité vun der Redaktioun.

E Mëttwoch ass de sougenannten Tankrabatt hei am Land ausgelaf, d'ADR hätt déi Tanksubventioun weider lafe gelooss. Den Tanktourismus misst och onbedéngt bäibehale ginn, well e wichteg fir de Staatsbudget wier. Eis Spritpräisser missten ëmmer ënnert deene vun den Nopeschlänner leien, huet den ADR-Deputéierte Fernand Kartheiser als eisen Invité vun der Redaktioun ënnerstrach.

Mir wieren an dëser schwiereger Situatioun haaptsächlech wéinst de Sanktioune géint Russland. Déi waren a sinn de falsche Wee, sot den ADR-Politiker däitlech. Déi héich Energiepräisser wieren d'Resultat vun enger falscher Politik. Sanktiounen hätten d'Situatioun an der Ukrain bis ewell net verbessert a Russland hätt een och net zu engem Politikwiessel beweegt.

D'Sanktioune si sënnlos an erreechen hiert Zil net, mä mir kréie massiv Problemer an eise Länner, resuméiert de Fernand Kartheiser. Et misst een op eng diplomatesch Léisung setzen amplaz e Krichszeenario weider ze dreiwen, dee jorelaang fir Problemer géif suergen. Den Ament hätt een an der Ukrain e Stellvertriederkrich USA géint Russland, op Käschte vum ukrainesche Vollek, wat net kéint sinn.

Energiekris a Klimakris dierften iwwerdeems net matenee vermëscht ginn. Virun allem net wann eis Kompetitivitéit massiv géif leiden, wann ee per force zwar op russesche Gas wéilt verzichten, mä net wierklech eng Alternativ do wier. D'ADR ass och kloer fir d'Atomkraaft. Déi bräicht een. Mat Wandmille kéint een de Problem net léisen, dat wär eng gréng Ligen.

Den ADR-Deputéierten huet sech och kloer zum Index bekannt. Dee misst normal weider lafen, also net verréckelt ginn. D'Entreprisë misste sou gestäerkt ginn, datt se den Index och kéinten ausbezuelen.

Invité vun der Redaktioun: Fernand Kartheiser

