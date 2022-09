De Grondschouldirekter war e Méindeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

D'Zil vun der Alphabetiséierung op Franséisch - parallel zu där op Däitsch - ass et, d'Kanner bis zum Cycle 4 sproochlech sou no wéi méiglech beienee gefouert ze hunn. Dat sot de Philippe Kloos, de Grondschouldirekter vun der Regioun Suessem, de Méindeg de Moien hei op der Antenn. Hie war eisen Invité vun der Redaktioun.

Schëffleng ass eng vu 4 Schoulen, an deenen d'Kanner vun der Rentrée u kënnen op Franséisch liesen a schreiwe léieren. Well wéinst der Sproochevillfalt an där Schoul déi sougenannt d'Pre-Alphabetiséierung scho méi laang an der Spillschoul ugepasst gouf, kéint een elo hei schonn am Cycle 2, also am éischte Schouljoer, mam Pilotprojet ufänken. D'Léierpersonal hätt dës Mesure och scho méi laang gefrot, well ee gemierkt hätt, dass bei den Elteren eng Demande do wier.

Et wier deemno och net schwéier gewiescht, Personal ze fannen, dat bereet war, d'Alphabetisatioun op Franséisch ze maachen, esou de Philippe Kloos.

D'Eltere vu Kanner, déi nach ganz wéineg Kontakt mat Lëtzebuergesch a wéineg bis guer kee Kontakt mat Däitsch haten, wieren d'lescht Schouljoer geziilt vum Léierpersonal ugeschwat ginn, fir ze kucken, ob d'Alphabetiséierung op Franséisch fir hiert Kand a Fro kéim.

Dacks kéinten d'Elteren dann och méi mat agebonne ginn an dat, wat d'Kanner léieren. Däitsch gëtt dann als zweet Sprooch ugesinn, sou wéi et bis ewell d'Franséischt war.

An den Niewefächer géingen d'Kanner aus de franséische Klassen an den däitsche Klassen da matenee gemëscht ginn an hei géing op Lëtzebuergesch geschwat ginn. Esou wëll een och de sozialen Zesummenhalt tëscht de Kanner stäerken.

Déi Kanner, déi dëst Joer op Franséisch liesen a schreiwe léieren zu Schëffleng wäerten och, bis se an de Lycée kommen, an deene Klasse bleiwen.

Dat gëllt och fir déi aner Gemengen, déi beim Projet matmaachen, also Diddeleng, Déifferdeng an d'Fiels. Hei gëtt de Projet an der Spillschoul lancéiert.

Vue dass et e Pilotprojet ass, wéisst een awer nach net sécher, ob och d'nächst Joer nees Kanner sech kënne fir dee Programm aschreiwen.

Doriwwer eraus huet de Philippe Kloos op Nofro hi präziséiert, dass d'Kanner, och wa si plënneren, weider am Parcours vun der Alphabetiséierung op Franséisch kënne bleiwen. Och wann e Kand net esou séier virukéim an e Cycle misst widderhuelen, hätt ee Léisunge parat. Fir de Secondaire wier fir d'Schüler a Schülerinnen, déi dëst Joer d'Alphabetiséierung op Franséisch ufänken, och eng Plaz an enger internationaler Schoul garantéiert. Wa si dat da wëllen. Am Prinzip sinn d'Kanner nämlech, egal ob si op Franséisch oder op Däitsch liesen a schreiwe léieren, am fréiere 6. Schouljoer um nämmlechten Niveau.

Invité vun der Redaktioun: Philippe Kloos

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.