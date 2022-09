En Dënschdeg de Moien ass d'Presidentin vum Stater Geschäftsverband eisen Invité vun der Redaktioun.

No der Braderie ass d'Presidentin vum Stater Geschäftsverband eis Invitée vun der Redaktioun.

Mam Mireille Rahmé-Bley schwätze mer och allgemeng iwwer d'Saison, wéi gutt et gelaf ass a leeft. Komme manner Clientë wéinst der Präisdeierecht?

D'Sécherheet ass nach ëmmer e grousst Thema fir d'Geschäftsleit.

Den Interview iwwer d'Stater Geschäftswelt ass wéi gewinnt géint 10 op 8.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.