E Mëttwoch de Moie war den Direkter vu Greenpeace Lëtzebuerg eisen Invité vun der Redaktioun.

Et gëtt wuel net nëmmen en haarde Wanter, mä et stelle sech och grondsätzlech Froen iwwert eis Zukunft. Dat sot de Greenpeace-Lëtzebuerg-Direkter Raymond Aendekerk um Mëttwoch de Moien als eisen Invité vun der Redaktioun. Eist ganz ekonomescht Liewe wier ferm um Wackelen. Vill Problemer, op déi Greenpeace schonn zanter deels Joerzéngte géif opmierksam maachen, géife sech elo summéieren. Léisunge wiere lokal net dran, mä misste global fonnt ginn.

Bei allen Téitschen, déi eis Gesellschaft och huet, wier et eis awer nach ni sou gutt gaange wéi haut. Dat misst een och kloer soen, och wa Saachen, wéi beispillsweis d’Energie-Transitioun verschlof goufen.

Iwwert de Portmonnie d’Leit appelléieren Energie ze spueren, dat kéint sécher méi effikass sinn, gëtt de Raymond Aendekerk zou, am Hibléck op den Energie-Spuer-Plang, deen en Donneschdeg presentéiert gëtt.

Wat d’Atompolitik ugeet wier et kloer, dass een zwar eng Transitiounsphas bréicht, mä Atomkraaft wier out, se wier ze deier, an ze onsécher. Nohalteg Energiequelle wieren méi bëlleg, géifen och onofhängeg Expertise beleeën. Dat géif och déi aktuell Energiekris gutt weisen.

Invité vun der Redaktioun: Raymond Aendekerk

