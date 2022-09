E Freideg de Moien ass de Generaldirekter vun ArcelorMittal zu Lëtzebuerg eisen Invité vun der Redaktioun.

ArcelorMittal huet annoncéiert, wéinst den apaart héijen Energiepräisser an der schwaacher Demande 5 Héichiewen an Europa zäitweileg zouzemaachen. Wéi wierkt sech déi ablécklech Energiekris op d‘Sitten zu Lëtzebuerg aus? Dat froe mer de Generaldirekter vun ArcelorMittal zu Lëtzebuerg, de Roland Bastian, de Freideg de Moien als eisen Invité vun der Redaktioun. Donieft geet et ëm déi national Spuerefforten, Perspektive fir déi nächst Méint an den Impakt vum Ukrain-Krich op d‘Geschäft. De Roland Bastian héiert der wéi gewinnt géint 10 op 8.

