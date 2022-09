Den Deputéierte vun de Pirate war e Méindeg den Invité vun der Redaktioun.

„Et geet net duer driwwer nozedenken, Energie ze spueren, mee mer mussen et wierklech maachen". Schaarf Kritik un den Energie-Spuermesuerë vun der Regierung gouf et deemno e Méindeg de Moien am RTL-Interview vum Sven Clement. Dem Piraten-Deputéierte gi se net duer a se wieren net konkret genuch. Hie schwätzt vun engem Refus de travail vun der Regierung. Den Energieminister Claude Turmes wéilt sech de schwéieren Decisiounen net stellen. An den Ae vun de Pirate missten dës Mesuren nämlech verflichtend sinn an net just op op fräiwëlleger Basis. Et hätt ee sech méi Courage vun der Regierung gewënscht, well d'Politik wier a Krisenzäite gefuerdert.

Och wann d'Spuermesurë verflichtend wieren, géinge se awer net duergoen, fënnt de Piraten-Deputéierten. D'Land bräicht nämlech donieft och e kloren Energie-Produktiounsplang. Et kéint nach vill méi gemaach ginn, fir hei am Land Energie ze produzéieren. Zum Beispill a punkto Solar-Energie. De Staat misst do Virreider sinn. Bis ewell wiere just 4 Prozent vun de staatlechen Diech mat Solaranlage beluecht.

En Vue vun der nächster Tripartitesronn dëse Sonndeg fuerderen d'Piraten, dass fir dëse Wanter eng Energie-Prime agefouert gëtt, déi op 4 Mol de Mindestloun plafonéiert wier. Bis d'Enn vum Wanter missten et op d'mannst 150 Euro de Mount sinn, fir d'Méikäschten ze decken. Donieft kritiséieren d'Piraten, dass d'Tripartite hannert zouenen Dieren ass tëscht Regierung, Patronat a Gewerkschaften, awer ouni d'Parlament.

Donieft huet de Sven Clement och den Tankrabatt kritiséiert. Eng absurd Géisskan-Mesure, déi nëmmen de mannste Residente gehollef hätt. Et dierft een net nokucken, wéi d'Pëtrolskonzerner Milliarden Beneficer maachen a gläichzäiteg mat 7,5 Cent de Liter subventionéieren. Am Endeffekt hätten d'Leit dësen Tankrabatt mat den eegene Steiergelder subventionéiert. Et hätt ee sech erwaart, dass een Deel vun dëse Méikäschte sollt vun de Pëtrolskonzerner gedroe ginn, änlech wéi a Frankräich, sou nach de Sven Clement.

