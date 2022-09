En Dënschdeg de Moie war de President vun der Chambre des Métiers eisen Invité vun der Redaktioun.

D’Situatioun ass ganz ugespaant. Et géif eng generell Stagnatioun am Handwierk ginn an esouguer e Réckgang am Bau-Secteur. Dat sot de President vun der Handwierker-Kummer, den Tom Oberweis, en Dënschdeg de Moien als eisen Invité vun der Redaktioun.

Et géif eng massiv Explosioun vun de Käschte ginn, souwuel bei der Energie, wéi awer och bei de Liewensmëttel. Eng 100%-Präishausse beim Zocker oder 86%-Plus beim Miel wieren eng Realitéit.

Déi finanziell Reserven a ville Betriber wieren net méi grouss, an d’Rentabilitéit net méi garantéiert.

Den Tom Oberweis huet vum Risk vun enger Rezessioun geschwat, well net méi investéiert géif ginn. D’Commande-Bicher bei villen Entreprisë wieren eidel.

Vun der Tripartite erwaart ee sech am Handwierk, dass een enger méiglecher Rezessioun entgéintwierkt, awer gläichzäiteg d’Aarbechtsplaze garantéiert, a virun allem dierft d’3er-Ronn net elo scho walpolitesch ausgenotzt ginn. D’UEL géif mat de Léisungspropositiounen aus dem Handwierk an d’Tripartite eragoen, mä kloer wier schonn, dass d’Ausbezuele vun enger zousätzlecher Index-Tranche fir de Secteur quasi net dra wier. Eng Indextranche géif d'Handwierk 70 bis 80 Milliounen Euro kaschten.

Invité vun der Redaktioun: Tom Oberweis

