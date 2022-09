En Mëttwoch de Moien ass d'Presidentin vum OGBL eisen Invité vun der Redaktioun.

E Mëttwoch de Mëtteg ginn d'Gewerkschaften an d'Bipartite mat der Regierung an e Sonndeg ginn dann d'Gespréicher zu dräi, zesumme mam Patronat lass. Wei positionéiert sech den OGBL dëst Kéier, nodeems d'Gewerkschaft de leschten Accord net mat ënnerschriwwen hat?

Muss déi nächst Indextranche ausbezuelt oder verréckelt ginn? A wéi kann een d'Interête vun de Betriber an vun de Bierger beienee bréngen? Dat froe mer d‘Nora Back. D'Presidentin vum OGBL ass géint 10 op 8 eis Invitée vun der Redaktioun

