Dat kritiséiert de Co-Parteipresident vun der CSV Claude Wiseler als eisen Invité vun der Redaktioun.

"Ech stelle fest, dass d'Regierung sech net eens ass." Dat wier extreem onseriö an dëser Krisesituatioun an en Vue vu schwieregen Tripartiteverhandlungen. Dat sot de Co-Parteipresident vun der CSV. Hien hätt d'Impressioun, dass Tripartite politesch géing ausgenotzt ginn an dass den een oder aneren, notamment vun de Regierungsparteien, sech wéilt fir d'Wale positionéieren an dat wier äusserst schlecht an der aktueller Situatioun.

Et soll ee sech un déi maximal 30 Prozent Staatsschold halen, fënnt de Claude Wiseler. Et wier wichteg, den Triple A ze behalen, fir d'Credibilitéit vun der Lëtzebuerger Finanzplaz ze garantéieren an och, wann et néideg ass, ëmmer nach Suen zu gudde Konditioune kënne ze léinen. De grousse Probleem wier awer, dass keng Reserven do wieren, sou den Invité. D'CSV bedauert, dass d'Regierung 9 Joer laang eng Schéi-Wieder-Politik gemaach an d'Suen ausginn huet, amplaz ze spueren. Elo bräicht een d‘Suen, fir de Leit a verschiddenen Entreprisen ënnert d‘Äerm ze gräifen an och fir d'Energiewende. Ma déi ganz Politik misst elo op Scholde gemaach ginn, bedauert de Claude Wiseler.

D'Propos vun der Deckelung vun den Energiepräisser wier eng gutt Mesure, déi d'CSV scho viru e puer Méint proposéiert hätt. Dës kéint direkt hëllefen, well se d'Inflatioun géing bremsen. Donieft proposéiert d'CSV, dass d‘Steiertabell un d'Inflatioun soll ugepasst ginn, well dat zanter 2017 net méi gemaach gouf. Domadder kéint och d'Mëttelschicht entlaascht ginn. Och eng Energieprime kéint sech d'CSV gutt virstellen, mä et wéilt een sech natierlech net an d'Tripartite amëschen.

De Claude Wiseler fënnt net, dass de Modell vun der Tripartite iwwerlieft wär. D'Tripartite wier e wichtegt Kriseninstrument, fir am Konsens Léisungen ze fannen. Allerdéngs wier et wichteg, dass d‘Regierung d‘Parlament och besser géing informéieren an virop d'Oppositioun, besonnesch wann een an der Majoritéit selwer Problemer huet, sou nach den CSV-Co-Parteipresident Claude Wiseler.

Invité vun der Redaktioun: Claude Wiseler

