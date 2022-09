De Luxair-CEO war en Dënschdeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

"Mir si besser aus der Kris erauskomm, wéi déi meescht aner Fluchlinnen". Dat wier leider bei der ganzer Diskussioun vergiess ginn, wat de Luxair-Direkter Gilles Feith en Dënschdeg de Mueren am RTL-Interview bedauert huet.

Et wier een effektiv mat Absenteismus a ganz vill Aarbecht am Summer konfrontéiert gewiescht. Ma well een d'Kris gutt geréiert hätt, kéinte Spuer- a Krisemesuren elo auslafen.

E Méindeg an der Aviatiounstripartite wier de grousse Konsens gewiescht, datt een d'Luxair muss moderniséieren. D'Konkurrenz wier haart, well et wier e ganz liberaliséierte Secteur.

De Gilles Feith wier awer houfreg op d'Luxair a wéilt se elo fit maachen fir d'Zukunft. Dat misst och d'Haaptdiskussioun si mat de Sozialpartner.

Eng grouss Erausfuerderung wier natierlech d'Energiekris an dowéinst misst een a méi effizient Fliger a Gebaier investéieren, esou de Gilles Feith, deen ënnerstrach huet, datt d'Luxair nach ëmmer ee vun den attraktiivste Kollektivverträg hätt. An dowéinst géif een och Leit fannen, fir aktuell Departen ze kompenséieren.

Wat Rumeuren iwwert säin Depart uginn, do wier Näischt drun.

D'Mediatioun déi e Méindeg ugefaangen huet, begéisst de Luxair-Direkter. Do kéint een nach déi Probleemer uschwätzen, déi vläicht nach do wieren.

Invité vun der Redaktioun: Gilles Feith

