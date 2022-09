E Mëttwoch de Moien ass den neie President vun der Federation des artisans eisen Invité vun der Redaktioun.

D'Federation des artisans, déi eegenen Aussoen no eng 8.000 Handwierksbetriber mat 100.000 Beschäftegter vertrëtt, huet de Luc Meyer als neie President designéiert. E Mëttwoch de Moien ass hien Invité vun der Redaktioun a mir froen den neie President ënner anerem, wat hie vun de Resultater vun der Tripartite hält.

Donieft froe mer de Luc Meyer, dee vu Beruff Metzler ass, ewéi d'Handwierk soll mat de Präishaussen ëmgoen, respektiv sech op eng Ekonomie astellen, déi méi lues dréint.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.