Dat sot den Energieminister en Donneschdeg de Moien an der Emissioun Invité vun der Redaktioun.

Hie wier immens frou, datt ee esou séier an onbürokratesch, de Leit a Betriber kéint hëllefen, sot de Claude Turmes. Fir 5 Indextranchen ze verhënneren, hätt ee misse massiv bei den Energiepräisser agräifen. An zwar de Präis vum Gas a vum Stroum fir all d'Leit erofsetzen, och d'Baisse vun der TVA ëm ee Prozentpunkt wär néideg.

Et wär wichteg de soziale Fridden am Land z'erhalen. Nieft dem Krich dierften d'Leit net och nach finanziell Angscht hunn, datt se hir Rechnungen net kéinte bezuelen.

De grénge Minister huet betount, et géif een d'Klimapolitik net aus den Ae verléieren, och net déi gréng Ideologie verroden. Am Mesurëpak wären 200 Milliounen Euro fir de Klimaschutz. Eng Wäermepompel gëtt zum Beispill an Zukunft mat maximal 18.000 Euro ënnerstëtzt, amplaz wéi bis ewell 15.000 Euro.

Datt mam Präisdeckel den Ureiz net méi grouss ass, fir Energie ze spueren, dat gleeft de Claude Turmes net. D'Leit géife wëssen, datt een an enger Krisesituatioun ass an hätten ugefaangen ze spueren.

De Staat wär virbildlech mat sengen 20 Grad an de Gebaier. Do géif et och eng grouss Akzeptanz ginn. D'Gemenge wäre gutt ënnerwee an d'Betriber och. De Minister ass iwwerzeegt, datt och ouni Zwang a mat der breeder Spuercampagne d'Energie-Spuerzil erreecht gëtt.

Wat elo d'Avancë fir de Gas ugeet, do sëtze grad zeg Leit bei de Fournisseuren, fir dat alles nei ze berechnen. Déi Hausse vun 80% oder méi muss een net bezuelen, mä et gëtt gedeckelt op plus 15%.

D'Holzepellets ginn och ënnerstëtzt. Den Detail ass nach net genee gewosst, mä et soll en änleche System gi wéi beim Masutt, sot de Minister.

Déi aktuell Situatioun wär ganz Eescht, huet de Claude Turmes nach ënnerstrach, speziell no de méigleche Sabotage-Akten un den Nord-Stream-Pipelinen an der Ostséi. Och Norwegen géif seng Buerinsele mat Militär iwwerwaache loossen an och am Mëttelmier géife Schëffer patrulléieren, fir datt net och do eppes kéint geschéien.

