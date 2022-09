E Freideg de Moien war d'Presidentin vun der Eisebunnsgewerkschaft Syprolux eis Invitée vun der Redaktioun.

Invité vun der Redaktioun: Mylène Bianchy

Lëtzebuerg ass an der glécklecher Situatioun, datt vill an d'Bunn investéiert gëtt. Dat géif de Leit Planungssécherheet ginn, mä géif awer och vill Moderniséierungen, also Schantercher bedeiten. An do kéint et leider zu Accidenter kommen, wéi am Tunnel bei Kautebach op der Nordstreck. Dat sot Mylène Bianchy, Presidentin vun der Eisebunnsgewerkschaft Syprolux, am RTL-Interview e Freideg de Moien.

Och d'Bunn hätt Problemer, fir Personal ze fannen. Mat der Reform vum ëffentlechen Déngscht hätt d'CFL e bëssen un Attraktivitéit verluer. Beim Rekrutement wier een zum Beispill och a Konkurrenz mat Douane, Police an der Prisongs-Verwaltung.

De gratis ëffentlechen Transport huet och fir Changementer am Secteur gesuergt. D'Schalterpersonal misst anescht agesat ginn. Do wiere Léisunge fonnt ginn. D'Zuchbegleeder wäre glécklecherweis net verschwonnen. Mä well den Ticket als Drockmëttel ewechgefall wier, hätt awer och d'Situatioun fir d'Personal am Zuch changéiert. Et géif een nach ëmmer op dat neit Gesetz iwwer d’Sécherheet am ëffentlechen Transport waarden. Wéi eng Handhab d’Personal hätt, wann e Passagéier sech net un d’Reegel hält.

Attacken an Aggressioune géint d'Zuchpersonal géife weider nach dacks virkommen. Dowéinst misst och nach méi an d'Sécherheet vum Personal investéiert ginn. Notamment mat enger spezieller Unitéit an der Police, déi op den ëffentlechen Transport spezialiséiert wier an déi ee bei Bedarf kéint ruffen.

De Syprolux feiert e Freideg och seng 100 Joer. D’Gewerkschaften hätten nach ëmmer eng grouss Bedeitung a waren ni méi wichteg wéi haut, sot d’Presidentin.

Et géif drëms goen, Acquisen ze verdeedegen an och fir de Leit um Terrain nozelauschteren a fir si do ze sinn. An enger iwwermediatiséierter Welt géif et och drëms goen als Syndicat faktesch richteg opzeklären. D'Leit ze mobiliséieren, respektiv ze rekrutéieren, wär awer méi schwiereg ginn.

