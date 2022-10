E Méindeg de Moien ass dem LSAP-Fraktiounspresident eisen Invité vun der Redaktioun.

De President vun der aussepolitescher Chamberkommissioun Yves Cruchten war mat enger europäescher Delegatioun op Visitt zu Kiew. Wat sinn déi aktuell Impressiounen, déi den LSAP-Deputéierte mat aus der Ukrain bréngt?

Wéi gouf dohannen op déi russesch Annexioun vun 4 ukrainesche Gebidder reagéiert? A wat ass den Appell vum Terrain un de Westen?

Dat froen mer den LSAP-Fraktiounspresident Yves Cruchten de Moien géint 8.10 Auer, als eisen Invité vun der Redaktioun.

