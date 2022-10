E Mëttwoch de Moie war de President vun der Chambre de Commerce eisen Invité vun der Redaktioun.

Den Tripartite-Accord ass wéi eng éischt Hëllef, awer net d'Operatioun, déi de Patient brauch, dat sot de Luc Frieden de Mëttwoch de Moien am RTL-Interview. De President vun der Chambre de Commerce vermësst Previsibilitéit fir Betriber a fäert ënnert anerem, datt weider Indextranchë kommen.

Mat de Salairë klammen dann awer och d'Präisser an dat géif der Kompetitivitéit schueden. Speziell bei Betriber, déi a Konkurrenz mam Ausland stinn.

De fréiere Finanzminister fuerdert dowéinst strukturell Reformen ewéi eng Deckelung vum Index op dräimol de Mindestloun. Hie freet sech och, wéi de Staat eng drëtt Indextranche d'nächst Joer wëll, wéi ausgemaach, finanzéieren.

D'Staatsschold wier an Euro-Zäiten nach ni esou héich gewiescht ewéi elo. Et wier nämlech verpasst ginn, an de gudde Jore Reserven unzeleeën.

De Luc Frieden ass och President vum Verwaltungsrot an der BIL. Et géif derbäi bleiwen, datt d'Bank hir 13% Parte bei der Luxair verkeeft. Den Zäitpunkt misst awer nach mat den aneren Aktionären definéiert ginn.

Invité vun der Redaktioun: Luc Frieden

