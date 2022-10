E Freideg de Moien ass den LSAP-Aarbechtsminister eisen Invité vun der Redaktioun.

D’LSAP an déi Gréng maachen an der Regierung Drock op d’DP fir nach virun de Walen an engem Joer eng Steierreform ze maachen. D’DP huet puer Ouverture gemaach fir zum Beispill d’Monoparentauxen z’entlaaschten.

Mir froen den LSAP-Aarbechtsminister Georges Engel e Freideg de Moien ob si sech mat der DP eens ginn a wat hie sech vun der Ried zur Lag vun der Natioun vum Xavier Bettel d’nächst Woch erwaart. Donieft froe mir de Georges Engel wéi eng aarbechtsrechtlech Reformen nach bis de nächsten Oktober kommen. Den Interview mam Invité vun der Redaktioun ass wéi gewinnt ëm 10 op 8 hei op RTL.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.