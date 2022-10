En Dënschdeg de Moie war d'Direktesch vum LISER, dem Lëtzebuerger sozio-ekonomesche Fuerschungsinstitut, eis Invitée vun der Redaktioun.

De Premier Bettel hält de Mëtteg seng Ried zur Lag vun der Natioun an der Chamber, dat an engem schwéiere Kontext, mat Rekord-Inflatioun an Ukrain-Krich. Dowéinst wieren d'Erwaardungen un dës Ried grouss.

D'Fro wier, wat no de kuerzfristegen Mesuren aus der Tripartite, méi mëttel- a laangfristeg Investitiounen wäerte sinn. Dat sot d'Aline Muller am RTL-Interview. D'Direktesch vum Liser, dem Lëtzebuerger sozio-ekonomesche Fuerschungsinstitut war eis Invitée vun der Redaktioun.

D'Covid-Kris hätt Lëtzebuerg nach verhältnisméisseg gutt iwwerstanen. Datt dat an der aktueller Kris och esou geet, wier net sécher. Et misst genee gekuckt ginn, wien vun der zukünfteger Rezessioun betraff ass, well datt déi kënnt, wier sécher.

Radikal spueren oder Suen mat der Strenz verdeelen? Béides wier falsch. Richteg wiere strukturell Reformen an eng nohalteg Investitiounspolitik.

Och eng déifgräifend Steierreform wier néideg, elo wier awer net de richtegen Ament, well een an engem Waljoer wier. Do wier de politeschen Drock ze grouss. Et géif net rationell iwwerluecht ginn.

Invité vun der Redaktioun: Aline Muller

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.