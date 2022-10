E Mëttwoch de Moien ass de Generalsekretär vun der Federatioun vun den Hotelieren, Restaurateuren a Cafetieren eisen Invité vun der Redaktioun.

Wann d'Liewensmëttelpräisser klammen, d'Energie knapp an deier gëtt an d'Leit manner Suen am Portmonni hunn, da spiert dat natierlech och den Horeca-Secteur. Doriwwer schwätze mir e Mëttwoch de Moie mat eisem Invité vun der Redaktioun, dem François Koepp. Donieft geet et géint 10 op 8 ëm de grousse Problem, fir nach Personal ze fannen.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.