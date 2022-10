En Donneschdeg de Moien ass de President vun der Doktesch an Zänndokteschassociatioun eisen Invité vun der Redaktioun.

Invité vun der Redaktioun: Dr Alain Schmit

Déi provisoresch Fermeture vun der Maternité zu Ettelbréck, d'Demissioun vu 6 Kardiologen an dem medezineschen Direkter souwéi déi generell Penurie un Dokteren a Spezialisten. Wéi uerg steet et ëm eis medezinesch Versuergung am Land?

Firwat gëtt et keng Beweegung a verschiddenen Dossieren? A wéi eng Demarchen ënnerhëlt d'Dokterschaft an Zukunft, fir der Onzefriddenheet am Secteur entgéing ze wierken?

Dat froe mer géint 8.10 Auer den Dr. Alain Schmit. De President vun der Doktesch an Zänndokteschassociatioun ass no hirer extraordinärer Generalversammlung e Mëttwoch de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

