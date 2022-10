E Méindeg de Moien ass de President vun der Spidolsfederatioun eisen Invité vun der Redaktioun.

No der Demissioun vu 6 Kardiologen am Centre Hospitalier du Nord stellt sech d'Fro, wéi een d'Spidolsmedezin nees méi attraktiv ka maachen. Firwat sinn d'Dokteren am Spidol manner zefridden? Ass d'Spidolsfederatioun wierklech vun der Politik gesteiert, wéi d'Dokteschassociatioun AMMD et reprochéiert? A wéi kuckt d'Féderation des Hôpitaux Luxembourgeois op de Gesetzprojet vum Virage ambulatoire, deen nach bis d'Enn vun dëser Legislatur soll ëmgesat ginn?

Dat froe mer e Méindeg de Moien de President vun der Spidolsfederatioun. Den Dr. Philippe Turk ass géint 10 op 8 eisen Invité vun der Redaktioun.

LIVESTREAM Radio

