En Dënschdeg de Moie war déi däitsch Anti-Auto-Aktivistin eis Invitée vun der Redaktioun.

Et soll een de Choix hunn, datt ee net nëmmen op den Auto ugewisen ass. Dat sot d'Katja Diehl am RTL-Interview en Dënschdeg de Mueren. Si ass Däitsch Expertin fir inklusiv a nohalteg Mobilitéit.

Dofir brauch ee couragéiert Politiker, déi d'Mobilitéitsoffer ausbauen an d'Privileegie vum Auto ofschafen. Sou kéinte Parkplazen méi deier gemaach ginn. Fuer-Gemeinschafte wieren eng Léisung, maanner Auto- awer méi Vëlosspueren an och e Ruff-Bus-System géif hëllefen.

Als Gesellschaft misst een en neie Kontrakt maachen. Den Auto dierft kee Luxus méi sinn deen erstriewenswäert ass.

Invité vun der Redaktioun: Katja Diehl

