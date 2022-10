En Donneschdeg de Moie war d'Presidentin vun der Lëtzebuerger Associatioun vun den Infirmièren eis Invitée vun der Redaktioun.

"Mir wëllen einfach dass sech eppes ännert an dofir wollte mer wëssen, firwat dass ëmmer méi Leit de Beruff vum Infirmier verloossen. An da wëlle mer zesumme Léisungsvirschléi ausschaffen." Dat sot d'Anne-Marie Hanff en Donneschdeg de Moien als eis Invitée vun der Redaktioun.

Invité vun der Redaktioun: Anne-Marie Hanff

D'Presidentin vun der ANIL, huet op eng akut Penurie beim Fleegepersonal an de Spideeler higewisen. Ze vill Aarbecht an ze wéineg Zäit, verbonne mat enger grousser emotionaler Belaaschtung - dat wieren d'Grënn déi derzou féieren, datt de Beruff manner attraktiv ass. Duerch d'Pandemie hätt sech d'Situatioun nach verschlëmmert.

En Appell war et dohier un d'Struktursdirektiounen, d’Infirmieren an hirer Aarbecht ze entlaaschten, virun allem bei administrativen Aarbechten.

Um Gesondheetsdësch sollten all d’Propositioune fir Verbesserungen diskutéiert ginn, déi dann an eng koherent Strategie afléisse sollen, sou nach eng Fuerderung un d’Santé.

Mat der Penurie an der Fleeg huet sech d'Etüd LëtzCare beschäftegt, déi en Donneschdeg de Mëtteg vun der ANIL presentéiert gëtt.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.