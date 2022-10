En Freideg de Moien ass Direkter vum Bachelor an der Medezin op der Uni.lu den eisen Invité vun der Redaktioun.

E gëtt als eng vun de Piste genannt, fir dem Doktermanktem hei am Land entgéint ze wierken: De Medezinstudium op der Uni Lëtzebuerg.

Mir schwätzen e Freideg de Moie mam responsabelen Direkter iwwert de Bachelor an der Medezin um Belval, a wéi sech d'Ausbildung an Zukunft nach weider entwéckele soll a kann.

Den Dokter Gilbert Massard ass géint 8.10 Auer eisen Invité vun der Redaktioun.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.