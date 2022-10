E Méindeg de Moien ass de fréiere Familljeminister an CSV-Deputéierten eisen Invité vun der Redaktioun.

D’Liewenskäschten ginn ëmmer méi deier an dat och trotz enger Deckelung vun den Energiepräisser. Kollektiv spueren, dat ass de Moto zanter Méint. D’Offices sociaux warnen awer, well se ëmmer méi sollicitéiert ginn an ëmmer méi Leit an d’Aarmut rutschen.

Ginn d’Regierungsmesuren aus der Triparite duer, fir déi sozial schwaach Stéit z’ënnerstëtzen? Ginn d'Mesuren vum Premier aus dem Etat de la Nation wäit genuch, fir géint d’Aarmut ze kämpfen? A géing ënnert enger CSV zum Beispill d’Räichesteier an d’Luucht goen?

Dat froe mer de Marc Spautz. Den fréiere Familljeminister an Deputéierten ass géint 10 op 8 eisen Invité vun der Redaktioun.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.