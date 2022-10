E Mëttwoch de Moien ass den LSAP-Politiker a fréiere Minister eisen Invité vun der Redaktioun.

Hie kommentéiert nach ëmmer gär ëm déi national an international Politik, den LSAP-Politiker Alex Bodry. De fréiere Minister an Deputéierten ass dës Kéier eisen Invité vun der Redaktioun.

Steieren, Staatsschold, de Staatsrot a seng Partei, d'LSAP, sinn Themen am Interview, wéi gewinnt no den Neiegkeete vun 8 Auer.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.