E Méindeg de Moie war d'Lëtzebuerger Historikerin eis Invitée vun der Redaktioun.

„Emanzipatioun und Antisemitismus“. D‘Lëtzebuerger Historikerin Renée Wagener hat scho 2017 eng Dissertatioun iwwer déi jüddesch Minoritéit zu Lëtzebuerg geschriwwen. D'Buch gouf elo viru gutt 10 Deeg verëffentlecht.

Wat sinn d'Conclusiounen, déi d'Historikerin no ronn 650 Säiten iwwer d'Haltung vun eiser Gesellschaft an eisem Staat zitt?

Wéi vill Antisemitismus gouf et zur Zäit vum 2. Weltkrich zu Lëtzebuerg? A wéi huet sech den Antisemitismus an eiser Gesellschaft verännert?

Dat hu mer d'Historikerin e Méindeg de Moie gefrot. D'Renée Wagener war eis Invitée vun der Redaktioun.

