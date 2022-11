Dofir setzt sech de President vun der Lëtzebuerger Oldtimer Federatioun an. Hie war e Freideg eisen Invité vun der Redaktioun.

Een Oldtimer ass méi nohalteg ewéi en neien Auto, well d'Produktioun vun Autoen am meeschte Ressourcë verbraucht. Dovun ass den Dan Medinger, President vun der Lëtzebuerger Oldtimer Federatioun, iwwerzeegt. Zu Lëtzebuerg géifen d'Leit en Auto ongeféier 7 Joer halen a sech dann en neien, méi modernen zouleeën.

Ma 60 Prozent vun den CO2-Emissioune géifen entstoen, wann en neit Gefier gebaut gëtt, huet den Dan Medinger erkläert.

D'Oldtimer Federatioun huet awer näischt dogéint déi historesch Gefierer méi nohalteg ze maachen. Si setzt sech fir déi sougenannt E-Fuels an, also synthetesch Kraaftstoffer. Déi ginn an engem Prozess hiergestallt, bei deem och CO2 benotzt gëtt. Deemno kéinten d'E-Fuels quasi klimaneutral sinn, esou de President vun der LOF. Donieft missten al Gefierer och net ëmgebaut ginn, fir déi Kraaftstoffer ze tanken. Och dat wär e grousse Virdeel.

Den Dan Medinger gëtt awer ze bedenken, dass et aktuell zu Lëtzebuerg keng Pompelstatioun gëtt, wou een E-Fuels tanke kéint an e Liter kascht aktuell nach ronn 6 Euro. Sou deier wier den E-Fuel och nach, well eng CO2-Steier drop ass, obwuel d'Produktioun CO2-neutral wier a well eng Mineraluelegsteier drop wier, obwuel kee Mineralueleg dra wier. Och dat stellt den Invité a Fro.

D'Oldtimer Federatioun hätt aus dem Transportministère confirméiert kritt, dass guer keng Pläng do wären, d'Oldtimer-Fueren an Zukunft anzeschränken. Et wär eben e Kult-Objet, deen ee schütze muss, esou den Dan Medinger.

Eleng dëst Joer wäre schonn 200 historesch Ween zu Lëtzebuerg ugemellt ginn. Deemno 4 Stéck d'Woch. Et ginn iwwer 100 Oldtimer-Clibb am Land an dat wieren och net just Autoen, ma och Trakteren, Camionen, Vespaen a Motorrieder, sou den Invité.

Invité vun der Redaktioun: Dan Medinger

