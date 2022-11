E Méindeg de Moie war den neie President vun der Fédération des Jeunes Dirigieants de Luxembourg eisen Invité vun der Redaktioun.

Jonk Dirigenten aus alle Wirtschaftsberäicher zesumme bréngen, fir sech auszetauschen, well et hätt een déi selwecht Problemer. Dat ass d'Ziel vun der "Federation des Jeunes Dirigents de Luxembourg".

Dat sot de Antoine Clasen am RTL-Interview e Méindeg de Moien, den neie President vun der Federatioun. Lobbyist wier een awer net. Et hätt een dowéinst keng politesch Revendicatiounen, awer Iddien.

Am Kontext Waljoer 2023 sinn et eng Rei Sujeten, un deene géif geschafft ginn: Educatioun. Santé. Cohésion social. Ëmwelt. Oder och nach Kompetitivitéit. Konkret Proposen hätt een awer nach net. D'Aarbecht hätt elo réischt ugefaangen.

Suergen sinn natierlech: déi héich Inflatioun, respektiv d'Energiepräisser an d'Suitten vun der Corona-Krise. E weider Probleem: Et ginn ze vill Leit bei de Staat. Den Entrepreneursgeescht misst nach gestäerkt ginn.

Den Index wier zwar eng Laascht fir d'Betriber, awer wichteg, well e Garant fir sozial Fridden. D'Fédération des Jeunes Dirigents huet eng 600 Memberen. Leider wier de Fraen-Taux mat 20% net héich genuch. Hei wëll een nach nobesseren.

Nächste President soll op all Fall eng Fra ginn.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.