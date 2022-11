En Dënschdeg de Moie war d'CSV-Co-Parteipresidentin a Stater Gemengeconseillère eisen Invité vun der Redaktioun.

D'CSV hëlt de Sujet Klimaschutz ganz eescht an huet kloer Positiounen. Et géing ee sech awer an der Klima- an Ëmweltpolitik däitlech vun de Gréngen ënnerscheeden. D'Gläichgewiicht wier wichteg an et misst een déi Froe pragmatesch ugoen a souwuel d'Leit, wéi och d'Betriber mathuelen. Et dierft net ëm Verbidden a Virschreiwe goen. Dat sot déi nei CSV-Deputéiert Elisabeth Margue en Dënschdeg de Moien. D'Co-Parteipresidentin a Stater Gemenge-Conseillère war eis Invitée vun der Redaktioun.

D'CSV géif och an deene Gemengen, wou se eppes ze soen huet, gréng Akzenter setzen. De Reproche, dass d'CSV - dorënner virop den Deputéierten a Stater Gemengeconseiller Laurent Mosar - déi Gréng géif polemesch a populistesch kritiséieren, léisst d'Elisabeth Margue net gëllen. Et wier weder Populismus, nach eng Hetzcampagne, wann een och mol een Tweet géing maachen, deen déi Gréng viséiert. Politesch Kritik misst dach erlaabt sinn. Et wier och net hire Rôle, elo dem Laurent Mosar seng Tweeten ze kommentéieren.

D'Elisabeth Margue wier och prett, mat an d'Gemengen- an an d'Chamberwalen ze goen, wann hir Partei dat wéilt. D'Politikerin mengt awer, dass d'Lëschte fir d'Nationalwalen eréischt no de Gemengewale wäerten opgestallt ginn, fir ze gesinn, wéi et fir déi eenzel Kandidaten am Juni gaangen ass.

Ob et een oder zwee CSV-Spëtzekandidate wäert ginn, wier iwwregens och nach net gekläert. Eisen Informatiounen no kéint et nämlech drop erauslafen, dass een nationale Spëtzekandidat géing designéiert ginn an dann donieft pro Bezierk een Co-Spëtzekandidat. Dat wollt d'Elisabeth Margue awer net confirméieren oder dementéieren. Thematesch dierften an den Ae vun der neier Deputéiert virun allem d'Theme Logement, Klimaschutz, Steiergerechtegkeet an de Gesondheetssystem fir interessant Diskussioune suergen.

Invité vun der Redaktioun: Elisabeth Margue

