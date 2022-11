E Mëttwoch de Moien ass de President vum Cercle Artistique du Luxembourg eisen Invité vun der Redaktioun.

Wéi kënnt de Lëtzebuerger Kultursecteur, virop d'Konscht, duerch d'Kris? Wat sinn aktuell d'Defië vun de Kënschtler am Grand-Duché? A wat hält de Cercle Artistique du Luxembourg vun der Charte de Deontologie vum Kulturministère?

Dat froe mer e Mëttwoch de Moie géint 10 op 8 hiren President. De Marc Hostert ass virum Optakt e Freideg vun der Luxembourg Art Week eisen Invité vun der Redaktioun.

