E Méindeg de Moien ass de Vizepresident vun der Associatioun vun de Spidolsdokteren eisen Invité vun der Redaktioun.

D'Associatioun vun den Dokteren an Zänndokteren AMMD, de Gesondheetsministère an d'Spidolsfederatioun leien den Ament a ville gesondheetspolitesche Froen net op enger Linn. Eng Stëmm, déi mer an deem Kontext nach guer net héieren hunn, ass déi vun de Spidolsdokteren.

Wéi sti si zum neien Accord, dee fonnt gouf fir d'Bezuelung vu Garden an Astreinten? Si si wierklech sou onzefridden, dass et carrement eng Doktersflucht aus de Spideeler gëtt? A wat hale si vum Gesetzprojet iwwer de Virage ambulatoire an dem Schafe vu sougenannte Spidolsantennen?

Dat froe mer den Dr. Jean Reuter. Hie schafft op der Intensivstatioun am CHL, ass Vizepresident vun der Associatioun vun de Spidolsdokteren a géint 8.10 Auer eisen Invité vun der Redaktioun.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.