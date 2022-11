En Donneschdeg de Moie war d’Presidentin vum Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils eis Invitée vun der Redaktioun.

Héich Zënse sinn e Volet, mä mer hunn och eng Penurie vu Matière premièren a Main d'oeuvre. Alles dat bremst d'Nofro un Immobilien, sot d’Michelle Friederici en Donneschdeg de Moien als eis Invitée vun der Redaktioun...

D'Presidentin vum OAI, dem Ordre des architects, fäert awer net ëm hire Beruffsstand. Et misst een d'Defie richteg ugoen, Alternative fannen, wéi ee besser a méi optimal kéint bauen, natierlech och aus Ëmwelttechnescher Siicht.

Dass de Staat mat rezente Reforme mëttlerweil méi Eegen-Interventioun am Immobiliëmarché wëlles huet, fënnt ee beim OAI net bedenklech. Et wier eng vun de Méiglechkeeten, fir der Immobiliëkris ze hëllefen.

