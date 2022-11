Den Direkter vun der Handwierkerkammer ass um Méindeg den Invité vun der Redaktioun.

30 Proposen fir d‘Zukunft vum Handwierk. Dat ass den Titel vun engem neien Aarbechts- a Positiounspabeier, deen d‘Chambre des métiers de Weekend verëffentlecht huet. Domadder soll den Debat am Waljoer an aktuell an der Period virum Walkampf lancéiert a stimuléiert ginn. Wéi eng Proposen huet d‘Handwierkerkammer? U wie riichte sech dës? A sinn dës wierklech all ëmsetzbar? Dat froe mer den Direkter vun der Chambre des métiers. Den Tom Wirion ass géint 10 op 8 eisen Invité vun der Redaktioun.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.