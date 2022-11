En Dënschdeg de Moie war de Generaldirekter vun den CFL eisen Invité vun der Redaktioun.

D’CFL hunn eng duebel Erausfuerderung. Vill Chantieren, déi musse geréiert ginn, an e robuste Service muss weider ugebuede ginn, seet de Generaldirekter vun den CFL. De Marc Wengler war en Dënschdeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun. Derbäi kënnt dann nach den Tëschefall am Tunnel Schieburg an den Ausfall vun der Nordstreck tëscht Clierf a Kautebaach.

Mëtt Abrëll d’nächst Joer, no der Ouschtervakanz, soll den Tunnel op der Nordstreck nees kënnen opgoen. Dat wär realistesch, sou de Generaldirekter vun der nationaler Eisebunnsgesellschaft. Et kéint natierlech ëmmer eppes dertëschent kommen. D’Analyse wieren all gemaach ginn an et wier eng Method festgeluecht ginn an 8 Etappen, fir dat Ganzt ze flécken an ze stabiliséieren. Dag an Nuecht gëtt geschafft. Beim Ersatzdéngscht mat der Busser wär net méi méiglech. Et wären an der Groussregioun och net méi Busser a méi Buschaufferen do. Wat am Tunnel Schieburg geschitt ass, kéint eigentlech net an aneren Tunnelle virkommen, huet de Marc Wengler verséchert. Bei Maintenance-Aarbechte wier e Lach an eng Cavitéit, eng Zort Täsch, gebuert ginn, duerch déi lassent Material erof koum wéi Sand a Steng. Och d'Dréchent hätt hiert dozou bäigedroen.

Déi aktuell Situatioun wier wierklech eng enorm Erausfuerderung. De Reseau ass vir bäi an hanne widder. Et géif een op e Rekord vun 365 Chantieresdeeg dëst Joer kommen an den Zuchtrafic misst nawell weider lafen. Dat wär e risegen Challenge, gëtt de Marc Wengler zou. Wann d’Clienten net zefridde sinn, wäre si och net zefridden. Et géif Grënn gi fir Retarden oder Ausfäll, mä dem Client géif dat, wann en zum Beispill op d’Aarbecht muss, natierlech net hëllefen.

D'Pénktlechkeet vun den Zich louch an den éischten 9 Méint vum Joer bei 92%. An de leschte Wochen hätten awer verschidden Tëschefäll derzou gefouert, datt et méi Problemer gouf: den Tunnel, eng Bomm, déi fonnt gouf, Streiker a Frankräich an an der Belsch. E grousse Chantier südlech an der Stater Gare, deen elo eréischt fäerdeg gouf amplaz am September. An zu Ettelbréck ass e ganzt neit, modernt, digitaalt Stellwierk opgaangen. Do hätt een d'Kannerkrankheeten awer elo am Grëff. Alles dat mécht, datt et ganz séier am stärefërmege Reseau - mat der Stater Gare an der Mëtt – kann zu Problemer kommen.

Déi ganz grouss Verbesserungen wäert een 2026 mierken. D’nächst Joer kommen awer och schonn déi éischt nei Zich. Déi kënnen dann 46% méi Leit transportéieren a bidden och méi Confort. Zum Beispill gesäit een wéi vill Plazen nach an engem Kompartiment fräi sinn.

Invité vun der Redaktioun: Marc Wengler

