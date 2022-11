E Mëttwoch de Moien war de Meenungsfuerscher Tommy Klein eisen Invité vun der Redaktioun.

D'Suerge vun de Leit wäerte wuel och am Walkampf en Thema sinn. Dat sot de Meenungsfuerscher Tommy Klein, Direkter vun der ILRES am RTL-Interview e Mëttwoch de Moien. Hie war eisen Invité vun der Redaktioun, nodeems den 1. Deel vum Politmonitor vun RTL an dem Lëtzebuerger Wort publizéiert gouf. D’Suerge vun de Leit hu jo, dem Sondage no, zougeholl. Zu Lëtzebuerg wier een et net gewinnt, datt ee sech wéinst gewësse Saache misst Suergen maachen, wéinst senge Finanzen zum Beispill. Dat wier elo nei fir verschidde, sozial Schichten. Den Tommy Klein sot sech e bëssen erféiert, wéi vill Leit sech ongerecht behandelt fillen. A wéi schlecht si de sozialen Zesummenhalt gesinn. Derbäi kéim och méi e staarkt Onsécherheetsgefill. Kriminalitéit géif nämlech ëmmer méi thematiséiert ginn, virop an de soziale Netzwierker.

Zu Lëtzebuerg géif et awer och eng gewëssen Hypokrisie ginn. Et wier ee sech Problemer bewosst, wéi dem Klimawandel zum Beispill oder dem villen Trafic. Et wéilt een awer net aus senge Gewunnechten ausbriechen, fir eppes z’änneren. D’Politik géif gäre mat Incentiver schaffen, andeems een d’Leit versicht ze motivéieren - finanziell zum Beispill - hiert Verhalen z’änneren.

Op d'Aarbecht vun der ILRES ugeschwat, sot den Direkter: Am politeschen Debat wier neutraalt, representatiivt Zuelematerial néideg. Dofir wieren esou Ëmfroen wichteg.

E Mëttwoch den Owend, am zweeten Deel vum Politmonitor, dominéieren Tripartites-Mesuren. En Donneschdeg ass et dann un de politesche Käpp, wou eng Regierungspartei däitlech géif verléieren. Dat huet den Tommy Klein scho mol verroden.

Invité vun der Redaktioun: Tommy Klein

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.