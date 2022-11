E Méindeg de Moie war de President vun der Associatioun vun den Assurancëgesellschaften eisen Invité vun der Redaktioun.

D'Auto-Assurancë wäerte méi deier ginn. D'Käschte fir en Auto flecken ze loosse wieren nämlech geklommen, ënnert anerem wéinst de méi héijen Energie- a Matière-Première-Präisser. Déi méi héich Reparatur-Käschte kréichen d'Assurancen verrechent an déi ginn et dann deels weider un de Client.

Dat huet de Marc Lauer am RTL-Interview e Méindeg de Moien erkläert, President vun der Associatioun vun den Assurance-Gesellschaften, der ACA.

Ëm wéi vill a wéini d'Tariffer klamme kéint hien awer net soen. Dat wier vun Assurance zu Assurance anescht.

Den Assurance-Secteur wier gutt opgestallt, national an och international. 95% vun de Primme kommen nämlech vum auslännesche Marché.

Dëst Joer wäerten d'Resultater awer negativ ausfalen. Dat hätt mat der konjunktureller Situatioun ze dinn, esou nach de Marc Lauer vun der ACA.

Invité vun der Redaktioun: Marc Lauer

