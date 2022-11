En Dënschdeg de Moie war de President vum Conseil National des Finances Publiques eisen Invité vun der Redaktioun.

De Budget vum Zentralstaat, ouni Gemengen a Securité sociale also, weist e Plus vu ronn 900 Milliounen Euro op. Dat wiere Recetten, déi duerch d'Inflatioun "gedoppt" gi sinn. Duerch d'Indextranche zum Beispill, géif och d'Lounsteier klammen. Dat huet de Marc Wagener, President vum Conseil national des finances publiques, en Dënschdeg de Mueren am RTL-Interview erkläert.

Eng Verschlechterung wäert awer kommen. Abrupt an hefteg, warnt den Expert, wann d'Mesurë vum Solidaritéitspakt an déi méi schwaach Konjunktur hiren Impakt op de Budget hunn. Dowéinst wier Virsiicht ubruecht.

Spuere géif awer net heeschen, datt ee mam Hummer misst draschloen, mä et kéint een zum Beispill seng Depensë liicht zeréckfueren.

Wat eng Upassung vun de Steierbarèmen un d'Inflatioun ugeet, do sot de Marc Wagener, datt dat sécher Bestanddeel vun enger Steierreform kéint sinn. D'Parteie wäerte sech wuel hei am Walkampf positionéieren.

Invité vun der Redaktioun: Marc Wagener

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.