E Freideg de Moien ass d'Danielle Becker-Bauer eis Invitée vun der Redaktioun.

65 Frae waarden den Ament, fir an engem Fraenhaus hei am Land ënner Daach ze kommen. Fir déi Betraffe bedeit dat, dass si weider riskéiere Mësshandlungen doheem ausgeliwwert ze sinn. Ee battere Constat, matten an der sougenannter "Orange Week", enger Sensibiliséierungsaktioun géint Gewalt géintiwwer Fraen, déi den Ament och zu Lëtzebuerg organiséiert gëtt.

Wéi ka sech d'Situatioun an de Fraenhaiser verbesseren? A wat muss d'Politik allgemeng nach méi aktiv ginn, fir Gewalt géint Fraen ze bekämpfen?

Doriwwer schwätze mer mat der Vertriederin vum nationale Fraerot Danielle Becker-Bauer géint 8.10 Auer. Si ass eis Invitée vun der Redaktioun.

