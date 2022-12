En Dënschdeg de Moie war de President vun der Associatioun vum Droit de la concurrence den Invité vun der Redaktioun.

Konkurrenzrecht géif all Konsument eppes ugoen. Et géif nämlech ëm beschtméiglech Präisser fir Produiten a Servicer goen. Dofir misst evitéiert ginn, datt Entreprisë sech bei de Präisser ofschwätzen. Dat sot de Gabriel Bleser, de President vun der Lëtzebuerger Associatioun vum Konkurrenzrecht, am RTL-Interview den Dënschdeg de Moien.

D'Konkurrenzrecht wier bis ewell ëmmer bëssen d'Stéifkand vun der Politik gewiescht, well een domadder och Entreprisë géif deels aschränken. Elo wier awer - mat iwwer zwee Joer Verspéidung - eng EU-Direktiv ëmgesat ginn. En neit Gesetz iwwer Konkurrenzrecht gouf de leschte Mount an der Chamber gestëmmt. Net vu Muttwëll seet den Expert am Konkurrenzrecht, well vill Affäre wiere schleefe gelooss ginn. Dowéinst wier et gutt, datt de Conseil de la Concurrence elo en Etablissement public gëtt, méi Pouvoire kritt a méi Onofhängegkeet. E bräicht awer och déi néideg Ressourcen, also méi Personal.

Lëtzebuerg wier och dat eenzegt Land, wou et keng Kontroll bei Fusioune géif ginn. Wou also am Virfeld vun enger Fusioun gekuckt gëtt, ob et keng Konflikter oder Abuse gëtt. Am neie Gesetz ass dat och nach net dran, mä dat soll d'nächst Joer kommen. De Wirtschaftsminister Fayot hätt elo iwwerraschend annoncéiert, datt dës Fusiounskontrolle solle kommen. Et wär ëmmer besser, preventiv ze kucken, ob Abuse méiglech sinn. Dat wär méi einfach wéi dono ze sanktionéieren, esou de Gabriel Bleser.

Invité vun der Redaktioun: Gabriel Bleser

