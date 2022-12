E Mëttwoch de Moien ass d'Sonndesfro Thema an der Emissioun "Invité vun de Redaktioun".

Mam fréieren CSV-President an elo Spriecher vun der neier Partei Fokus, dem Frank Engel, als eisen Invité vun der Redaktioun maache mir d'Analys vum Sondage. Iwwerdeem sinn och dem Frank Engel seng politesch Ambitioune fir d'Walen d'nächst Joer e weidere Sujet am Interview géint 10 op 8.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.